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Hatay'da Afrin şehitleri anısına kütüphane oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencilerinin girişimiyle bir ortaokula kazandırılan kütüphaneye "Afrin Şehitleri ve Şehit Şahin Elitaş Kütüphanesi ve Okuma Salonu" adı verildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir ortaokula üniversite öğrencilerinin girişimiyle kazandırılan kütüphaneye "Afrin Şehitleri ve Şehit Şahin Elitaş Kütüphanesi ve Okuma Salonu" adı verildi.

Üniversite öğrencilerinin eğitime destek için hazırladıkları "Ülkem İçin Değer Projesi" kapsamında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca 22 Ocak'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesine düzenlenen havan saldırısında şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş ve diğer Afrin şehitleri anısına, Hassa Söğüt Ortaokuluna okuma salonu ve kütüphane kuruldu.

Üniversite öğrencileri proje çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları yaklaşık 2 bin kitabı da kütüphaneye bağışladı.

Projenin Marmara Bölge Koordinatörü Aykut Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma salonu ve kütüphaneye "Afrin Şehitleri ve Şehit Şahin Elitaş Kütüphanesi ve Okuma Salonu" adını verdiklerini belirtti.

Projeyi hayırseverlerin ve gönüllülerinin desteğiyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Murat, "Hedefimiz 7 bölge, 7 il ve 7 kütüphane. Doğu Anadolu Bölgesi ve Karedeniz Bölgesi'nde de bu kütüphaneleri açarak hedefimizi büyütmek için hayırseverlerin de desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz." diye konuştu.

Şehit Şahin Elitaş'ın annesi Emine Elitaş ise kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütüphane açılışında duygulu anlar yaşayan anne Elitaş, oğluyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Ölsem de gam yemem artık." dedi.

Şehidin eşi Sevda Elitaş da okuma salonu ve kütüphaneye eşinin adının verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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