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Hatay’da ağaç dostu öğrenciler bin 200 fidanı toprakla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uluslararası “Ağaç Dostları-Tree Friends Etwinning” isimli proje ile bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.Proje sorumlusu Karakese İlkokulu öğretmenlerinden Halil Aksay, 18 Aralık 2017 tarihinde Arnavutluk’tan Ermira Arazi ile başlattıkları ‘Ağaç Dostları’ adlı Etwinning projesinin finali olan fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Doğayı korumak hepimizin görevi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uluslararası “Ağaç Dostları-Tree Friends Etwinning” isimli proje ile bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.
Proje sorumlusu Karakese İlkokulu öğretmenlerinden Halil Aksay, 18 Aralık 2017 tarihinde Arnavutluk’tan Ermira Arazi ile başlattıkları ‘Ağaç Dostları’ adlı Etwinning projesinin finali olan fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Doğayı korumak hepimizin görevi. Çünkü doğa bizim evimiz. Okullarımızda, çevremizde ve yaşadığımız şehirde kağıt atıkları bilinçli bir şekilde toplayarak çevre kirliliğini önlemeyi düşünüyoruz. Orman Haftası’nda oluşturacağımız küçük ormanlıklar ile daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak istiyoruz. Ayrıca kağıtların gereksiz kullanılmasına dikkat çekerek daha az ağacın kesilmesini hedefliyoruz” dedi.
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ise yaptığı konuşmada, ağaç dostluğunun, çevre dostluğunun, insanlara faydalı bir şeyler yaparak dostluk yapmanın çok daha güzel olduğunu ifade ederek, "Bizde bu manada güzel bir projede bir aradayız. Ayrıca ağaç yaş iken eğilir diyoruz. Eğer biz çocuklarımızı eğiteceksek, çocuklarımıza güzel değerler, onlara daha yaşanabilir bir çevre bırakacaksak, bu yaşlarda ağacın, çevrenin, doğanın değerini anlatmak ve göstermemiz gerek. Bunu anlamanın en güzel yolu da ağaç ekmek, onu sulamak, elinize küreği almak, ayağınızı çamura basarak ona bakmaktır" diye konuştu.
Azerbaycan, Romanya, Litvanya, Polonya, Bulgaristan, Fransa, Norveç, İspanya, Portekiz gibi ülkelerden çeşitli okulların da katılarak destek verdiği “Ağaç Dostları - Tree Friends Etwinning” projesi kapsamında Kuzuculu Mahallesi kırsalında Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan alana öğrenciler, fidanları dikerek can suyunu verdiler.
Bin 200 fidanın dikiminin yapıldığı etkinliğe Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş, Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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