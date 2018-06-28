Hatay'da aile içi şiddet

Televizyon kanalında yayımlanan aile içi şiddet görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün bir televizyon kanalının ihbar hattına gelen aile içi şiddet görüntüleriyle ilgili başlatılan inceleme sonrası 12 yaşındaki öz oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha önce eşinden boşanan iki çocuk sahibi S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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