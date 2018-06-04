Hatay'da anız ateşi ormanı ve bahçeyi yaktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir tarlada yakılan anız ateşinin sıçraması sonucu 150 zeytin ağacı ve 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Karataş Mahallesi'nde bir tarlada ateşe verilen anızlar nedeniyle oluşan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeye daha sonra da ormanlık alana sıçradı.
Alevlere 1 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, 114 yer personeli ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 150 zeytin ağacı ve 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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