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Hatay'da bir araçta 20 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

Hassa ilçesinde polis ekiplerinin takibe aldıkları araçta patlayıcı madde ele geçirilmesi olayıyla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, polis ekiplerinin takibe aldığı araçta 20 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda takibe aldıkları 31 SAA 184 plakalı otomobil ile 33 MC 897 plakalı hafif ticari aracı Hassa-Gaziantep Karayolu'nda durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, hafif ticari araç içerisinde 20 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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Hassa hatay patlayıcı TNT yakalandı

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