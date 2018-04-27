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Hatay'da boş arazide roket parçası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

Hatay'da boş arazide roket parçası bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki boş arazide roket parçası ele geçirildi.

3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Yayladağı Gümrük Kapısı yakınlarında arazi araması yaptığı sırada toprağa saplanmış şekilde bir mühimmat fark etti.

Olay yerinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, mühimmatın roket parçası olduğu belirlendi.

Roketin, daha önce Suriye tarafından atıldığı değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay mühimmat Suriye sınırı Yayladağı

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