Hatay'da boş arazide roket parçası bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki boş arazide roket parçası ele geçirildi.
3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Yayladağı Gümrük Kapısı yakınlarında arazi araması yaptığı sırada toprağa saplanmış şekilde bir mühimmat fark etti.
Olay yerinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, mühimmatın roket parçası olduğu belirlendi.
Roketin, daha önce Suriye tarafından atıldığı değerlendiriliyor.
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay
Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!
Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum