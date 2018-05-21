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Hatay'da buğday tarlasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:39 | Son Güncelleme

Bir tarlada çıkıp çevredeki arazilere de sıçrayan yangında 500 dekarı aşkın alan zarar gördü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın sonucu 500 dekarı aşkın alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Amik Ovası'nın Hasanlı Mahallesi yakınlarında bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede buğday ekili diğer tarlalara da sıçradı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da kürek ve çapalarla ekiplere yardım etti.

Çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 500 dekarın üzerinde alan zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Amik Ovası buğday yangın

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