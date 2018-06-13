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Hatay'da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

Kentte 125 çarşı ve mahalle bekçisi için yemin töreni düzenlendi

Hatay'da 125 çarşı ve mahalle bekçisi, bir aylık eğitimin ardından törenle görevlerine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman polislerden savunma teknikleri, mevzuat ve silah bilgisi eğitimi alan 125 çarşı ve mahalle bekçisi için Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yemin töreni düzenlendi.

Üniformalarıyla Türk bayrağı ve silahın üzerine ellerini koyarak yemin eden bekçiler, göreve başladı.

Bekçi Yusuf Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güveni için 24 saat görev yapacaklarını söyledi.

Törene İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile bekçilerin aileleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay mahalle bekçi

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