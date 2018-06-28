Hatay'da çocuğa şiddet iddiası

Hatay Valiliğinden, televizyon kanalında yayımlanan aile içi şiddet görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli babanın gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün bir televizyon kanalının ihbar hattına gelen ve "Bu nasıl baba" başlığıyla yayımlanan aile içi şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, inceleme neticesi 12 yaşındaki öz oğluna şiddet uygulayan şüphelinin, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşayan, eşinden boşanmış iki çocuk sahibi S.Ç. olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.
Bunun üzerine şüpheli babanın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Çocuk Şube ekipleri gözetiminde doktor kontrolünden geçirilen ve babaanne yanında büyüyen çocukların psikolog ve sosyolog eşliğinde verdiği bilgiler üzerine S.Ç. isimli baba, adli makamların talimatıyla gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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