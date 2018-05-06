Hatay'da çocuk istismarına karşı koreografi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, siyah tişört giyen 2 bin 18 kişi çocuk istismarına karşı farkındalık meydana getirmek amacıyla ilçe meydanında koreografi oluşturdu.

İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesinin (İSTE) iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, çocuk istismarı konusunda duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak için İskenderun Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Tümü siyah tişört giyen katılımcılar "Çocuk istismarına dur" demek için İngilizce "Stop Child Abuse" yazısını oluşturdu.

Katılımcılar, koreografi sonrası siyah boyaya batırdıkları ellerini beyaz kumaşa bastırdı.

Katılımcılar, koreografinin dünya çocuklarına ithaf edildiğini belirtti.

