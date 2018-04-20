HABER

Hatay’da Çocuk Oyunları Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Hatay’da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Antakya Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından mendil kapmaca, yakan top, halat çekme, ip atlama, topaç çevirme, gibi oyunlar oynandı.Etkinliğin amacının unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını tekrar canlandırmak, bayrama neşe katmak ve kaynaşmak için yapıldığı belirtildi.Etkinliğe Antakya ve Defne ilçesinden 40 okul ve 900’e yakın öğrenci katıldı.Öğrencilerden 9 yaşındaki Fatma Gülhan Sakallı, öğretmenleri ile sınıf arkadaşlarıyla beraber mendil kapmaca yarışmasına katılacağını ve bu oyunların çok eğlenceli olduğunu söyledi.Çocuk Oyunları Şenliğine katılan 10 yaşındaki Ada Kalçın ise, "Atatürk olmasa bunları yapamazdık.

Hatay’da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Antakya Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından mendil kapmaca, yakan top, halat çekme, ip atlama, topaç çevirme, gibi oyunlar oynandı.
Etkinliğin amacının unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını tekrar canlandırmak, bayrama neşe katmak ve kaynaşmak için yapıldığı belirtildi.
Etkinliğe Antakya ve Defne ilçesinden 40 okul ve 900’e yakın öğrenci katıldı.
Öğrencilerden 9 yaşındaki Fatma Gülhan Sakallı, öğretmenleri ile sınıf arkadaşlarıyla beraber mendil kapmaca yarışmasına katılacağını ve bu oyunların çok eğlenceli olduğunu söyledi.
Çocuk Oyunları Şenliğine katılan 10 yaşındaki Ada Kalçın ise, "Atatürk olmasa bunları yapamazdık. O yüzden Atatürk’e teşekkür ediyoruz, saygılarımızı yolluyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Etkinlikler gün boyunca sürdü.

24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldıSon dakika: OHAL 7. kez uzatıldı
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.