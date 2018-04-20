Hatay’da Çocuk Oyunları Şenliği

Hatay’da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Antakya Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından mendil kapmaca, yakan top, halat çekme, ip atlama, topaç çevirme, gibi oyunlar oynandı.

Etkinliğin amacının unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını tekrar canlandırmak, bayrama neşe katmak ve kaynaşmak için yapıldığı belirtildi.

Etkinliğe Antakya ve Defne ilçesinden 40 okul ve 900’e yakın öğrenci katıldı.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Fatma Gülhan Sakallı, öğretmenleri ile sınıf arkadaşlarıyla beraber mendil kapmaca yarışmasına katılacağını ve bu oyunların çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Çocuk Oyunları Şenliğine katılan 10 yaşındaki Ada Kalçın ise, "Atatürk olmasa bunları yapamazdık. O yüzden Atatürk’e teşekkür ediyoruz, saygılarımızı yolluyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Etkinlikler gün boyunca sürdü.