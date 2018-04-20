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Hatay'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 21:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli ile eşi Hatay'da yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli ile eşi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Karbeyaz Mahallesi Çeşme mevkisinde bazı kişilerin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda Rus vatandaşı A.M. (61) ile eşi Rus vatandaşı M.M. (44) gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin kimlik kontrolünde A.M'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M. tutuklandı, eşi M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay DEAŞ Terör örgütü

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