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Hatay'da denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:28 | Son Güncelleme

Hatay'da denize giren kişi boğuldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Kurt (54) Numune Evler Mahallesi Dörttaş sahilinde serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kurt, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma deniz hatay

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