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Hatay'da El Nusra operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Altınözü ilçesinde El Nusra terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 2 kişi yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, ilçe jandarma ekipleri Babatorun Mahallesi'nde, Türkiye'den Suriye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan iki kişiyi fark etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan F.B. (26) ve N.B. (27) gözaltına alındı.

Amca çocukları oldukları ve terör örgütü El Nusra'ya katılmak için kaçak yollarla Suriye'ye gitmeye çalıştıkları tespit edilen iki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
El Nusra Terör Örgütü

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