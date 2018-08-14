HABER

Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Elektrik ustası Mustafa Göyük (28), bir evdeki elektrik arızasını gidermek için Alsancak Mahallesi'ndeki elektrik direğine tırmandı.

Arızayı tespit etmeye çalışan Göyük, bu sırada akıma kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, Göyük'ü direkten indirdi.

Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan elektrik ustası, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Kırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandıKırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandı
3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik akımı hatay Kırıkhan

En Çok Okunan Haberler

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

HDP'li başkan gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.