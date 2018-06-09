Hatay'da ev yangını

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 15. Sokak'taki 5 katlı Nisa Apartmanı'nın çatı katındaki ahşap dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evde yaşayan Tanel Önal'ın ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü.
Söz konusu dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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