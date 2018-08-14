Hatay’da ev yangını

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriyelilerin kaldığı dairede çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi karşısındaki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdeki Suriyeli anne Meysa El Bakri ve 2 çocuğu, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

