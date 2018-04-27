Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü dolayısıyla Hatay’da "Fetih Buluşmaları" konferansı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Hatay Kültür Merkezi'ndeki konferansta, cesaretini toplayanların lider olabileceğini söyledi.

Zorun oyunu bozacağını belirten Sofuoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in bu anlayışla yola çıkarak İstanbul’u fethettiğini dile getirdi.

Birçok kumandan İstanbul’un fethinin mümkün olmadığını söylese de Fatih'in kararlılığını ortaya koyduğunu anlatan Sofuoğlu, "Zor oyunu bozar diyebilmek için, o zorun arkasından giderek o altyapıyı hazırlamak gerekiyor. Çalışmak lazım, tembel olmamak lazım, okumak lazım." dedi.

- "İşgal değil fetihtir"

Sofuoğlu, İstanbul’un fethinin bir işgal olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konjonktür denen bir şey vardır. Eğer girdiğin yeri yakar yıkarsan o işgaldir. Eğer girdiğin yeri mamur eder, o yerdeki insanlara huzur içinde yaşamaları güvencesini verirsen, o işgal değil fetihtir. Sultan Fatih'in yaptığı gibi. Bizans halkına ‘Huzur içinde yaşayın, dün nasılsa bugün de aynı şekilde devam edin, huzur içinde ibadetlerinizi yerine getirebilirsiniz.’ demiştir. İşte bu fetihtir."