Hatay’da FETÖ davası

Hatay’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat’ın aralarında yer aldığı 27’si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar yer aldı. Duruşmaya katılan bazı tanıklar, sanıklar hakkında beyanlarda bulundu.
Tanıklardan biri, tutuksuz sanık eski Deniz Üs Kurmay Başkanı S.Ç’nin ile okul yıllarında arkadaş olduklarını ve birlikte örgüte ait evlere giderek sohbetlere katıldıklarını anlattı. Cumhuriyet savcısı ise mütaalasında tutuklu ve tutuksuz sanıkların müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıklardan eski Deniz Üs Kurmay Başkanı S.Ç’nin de tutuklanmasını talep etti. Ayrıca savcı dosyadaki firari iki sanığın dosyadan ayrılmasını istedi.
Sanıklardan, o dönemde sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat, savunmasında, mütaalayı kabul etmediğini ve darbeci olmadığını savundu.
15 Temmuz gecesi darbeye dair hiç bir girişiminin olmadığını belirten Polat, tahliyesini ve beraatini istedi. Diğer sanıklar da suçlamaları ve mütaalayı kabul etmedi. Duruşma, yarına ertelendi.
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