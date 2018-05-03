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Hatay'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin kentteki yeni yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen 12 şüpheli, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde yakalandı - Adreslerde ele geçirilen yüklü miktardaki paranın, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı iddia edildi

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde kalan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin kaldığı kentteki 4 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında örgütün yeni sözde il imamı, bölge sorumluları, büyük bölge talebe sorumluları, mütevelli heyeti ve muhasebecisinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün yeni yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.

- Cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine para dağıtıldığı iddiası

Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda dolar ve Türk lirasının yanı sıra dijital materyal ve örgütsel belgeler ele geçirildi.

Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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gaygubet gözaltı hatay yeni yapılanma

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