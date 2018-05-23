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Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

Aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 vergi müfettişi gözaltına alındı

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 vergi müfettişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 9 vergi müfettişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu hatay

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