Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 tutuklama

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 iş adamı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen iş adamlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.
Ekiplerin gözaltına aldığı 19 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AK Parti ve MHP'den seçim haritasını değiştirecek 'ittifak' çalışması
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar
AK Parti'yi kızdıracak sözler
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum