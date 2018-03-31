HABER

Hatay’da Hamursuz Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla ziyaret ettikleri Antakya Musevi Havrası’nda kendilerine ikram edilen mayalanmamış ekmeği yedi.Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla Antakya Musevi Havrası’nı ziyaret etti.

Hatay’da Hamursuz Bayramı kutlaması

Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla ziyaret ettikleri Antakya Musevi Havrası’nda kendilerine ikram edilen mayalanmamış ekmeği yedi.
Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla Antakya Musevi Havrası’nı ziyaret etti. Vali Ata, Hatay’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve üç semavi dini de bünyesinde barındırdığını söyledi. Hatay’da insanların barış, huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşadığını belirten Vali Ata, "Tüm Musevi kardeşlerimizin Hamursuz Bayramı’nı kutluyorum. Burada diğer dinlere mensup kardeşlerimiz de var. Bu da buradaki birlik ve beraberliğin ne kadar önemli ve üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Dünyada diğer toplumların örnek alması gereken bir yaşam tarzı” dedi.
Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da Hamursuz Bayramı’nın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Cenudioğlu, daha sonra gelen misafirlere mayalanmamış ekmek ikram etti. Ziyarete Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak, Affan Mahallesi Alevi kanaat önderi Adnan Fatihoğlu da katıldı.

Hatay’da Hamursuz Bayramı kutlaması

Hatay’da Hamursuz Bayramı kutlaması

Hatay’da Hamursuz Bayramı kutlaması

AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdilerAK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler
Çatışma çıktı! Teröristlerle sıcak temas...Çatışma çıktı! Teröristlerle sıcak temas...
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştıŞamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.