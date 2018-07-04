Hatay'da iş kazası: 2 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mola verdikleri esnada iş makinesinin altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi.
Akçay Mahallesi'nde bir lojistik firmasında çalışan ve deponun giriş kapısında mola veren Oktay ve Muhammet Keser isimli kuzenler, Mehmet Kelle'nin kontrolündeki silindirin altında kaldı.
Oktay Keser olay yerinde, Muhammet Keser ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Haberi alan yakınları, İskenderun Devlet Hastanesi önünde sinir krizi geçirdi. Gruptan bazıları, hastane çalışanları ile polise taş ve sopayla saldırdı. Bu sırada hastanenin kapı ve camları kırılırken, bir polis memuru hafif yaralandı.
Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kelle, emniyete götürüldü.
- İskenderun ilçesinde mola verdikleri esnada iş makinesinin altında kalan iki kuzen hayatını kaybetti
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