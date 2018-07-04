HABER

Hatay'da iş kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 21:43 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde mola verdikleri esnada iş makinesinin altında kalan iki kuzen hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mola verdikleri esnada iş makinesinin altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi.

Akçay Mahallesi'nde bir lojistik firmasında çalışan ve deponun giriş kapısında mola veren Oktay ve Muhammet Keser isimli kuzenler, Mehmet Kelle'nin kontrolündeki silindirin altında kaldı.

Oktay Keser olay yerinde, Muhammet Keser ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Haberi alan yakınları, İskenderun Devlet Hastanesi önünde sinir krizi geçirdi. Gruptan bazıları, hastane çalışanları ile polise taş ve sopayla saldırdı. Bu sırada hastanenin kapı ve camları kırılırken, bir polis memuru hafif yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kelle, emniyete götürüldü.

Hatay'da iş kazası: 2 ölü

- İskenderun ilçesinde mola verdikleri esnada iş makinesinin altında kalan iki kuzen hayatını kaybetti

1 / 6

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor
2 / 6

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor
3 / 6

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor
4 / 6

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor
5 / 6

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor
6 / 6

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hastane taşlandı hatay iskenderun

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.