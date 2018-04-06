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Hatay'da kaçak yağ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Hatay'da kaçak yağ operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 600 litre kaçak atık yağ ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Yeni Yurt Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, odalara gizlenmiş bidonlar içerisinde 4 bin 600 litre kaçak atık yağ ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Dörtyol hatay iskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği

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