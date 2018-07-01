HABER

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 20:55 | Son Güncelleme

Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolduğu bildirilen 6 yaşındaki Ufuk Tatar için arama çalışması başlatıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağı eteklerinde kaybolduğu belirtilen 6 yaşındaki Ufuk Tatar için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle birlikte ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir yakınıyla ormanlık alanda bulunan kaynaktan su doldurmaya gitti.

Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamadı.

Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesi de durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede drone ve iz takip köpeğinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Sivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacak
Kabotaj Bayramı Antalya'da kutlandıKabotaj Bayramı Antalya'da kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama hatay Kayıp Çocuk

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.