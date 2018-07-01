Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk aranıyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağı eteklerinde kaybolduğu belirtilen 6 yaşındaki Ufuk Tatar için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle birlikte ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir yakınıyla ormanlık alanda bulunan kaynaktan su doldurmaya gitti.
Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamadı.
Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesi de durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede drone ve iz takip köpeğinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.
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