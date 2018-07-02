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Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde dün kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde dün kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde dün kaybolan 6 yaşındaki çocuğun bulunması için ekipler yoğun şekilde çalışma yürütüyor.

Ufuk Tatar'ın en son görüldüğü bölgedeki su kaynağı çevresi ile mahalle genelinde arama yapan komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerine yöre halkı da destek veriyor.

Drone ile havadan da yürütülen arama çalışmalarında iz takip köpeği "Eyvah" da kullanılıyor.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına dün ailesiyle ziyarete giden Ufuk Tatar (6), zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı.

Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Hassa hatay Kayıp

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