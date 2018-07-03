Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'u arama çalışmaları

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın, 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiyle arandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz Pazar günü saat 15.03'te 112 Acil Çağrı Merkezine Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde 6 yaşlarında, duyma ve konuşmada hafif engeli bulunan bir erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı alındığı belirtildi.
İhbar üzerine saat 15.18'de bölgeye jandarma birimlerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun bir şekilde yürütülen arama faaliyetlerinde bugün itibariyle 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik ve 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi Hassa ilçemizde drone eşliğinde arama çalışmalarını sürdürmektedir. Hassa dışında ise 30'ar kişiden oluşan 2 jandarma özel harekat, 2 komando ve 11 kişiden oluşan 1 jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracı yardımıyla AFAD ekibi ve UMKE görevlilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri de sahadadır. Toplam 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiyle arama çalışmaları sürdürülmektedir."
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