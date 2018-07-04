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Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'u arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:56 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Erdal Ata: - "Adana ve Hatay'dan katılan 22 AFAD personeli, 110 jandarma, 30 korucu, 4 UMKE personeli, 3 gönüllü, 5 özel eğitimli köpek ile 2 drone ve 1 SkyRanger eşliğinde toplam 169 kişilik ekiple arama faaliyetleri sürdürülüyor. Temennimiz çocuğa sağ salim ulaşılmasıdır"

Hatay Valisi Erdal Ata, Hassa ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı bulmak için 169 kişilik ekiple arama çalışmalarını sürdürdüklerini, temennilerinin çocuğa sağ salim kavuşulması olduğunu kaydetti.

Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört gün önce ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ı arama çalışmalarının AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü ekiplerce sürdüğünü belirtti.

Küçük çocuğun havadan ve karadan arandığını dile getiren Ata, şöyle devam etti:

"Adana ve Hatay'dan katılan 22 AFAD personeli, 110 jandarma, 30 korucu, 4 UMKE personeli, 3 gönüllü, 5 özel eğitimli köpek ile 2 drone ve 1 SkyRanger (insansız hava aracı) eşliğinde toplam 169 kişilik ekiple arama faaliyetleri sürdürülüyor. Temennimiz çocuğa sağ salim ulaşılmasıdır. Arazi engebeli ve dağlık bir bölge. İnsansız hava araçları sayesinde insanın ulaşamadığı noktalara da bunlarla bakılıyor. Son dönemde Türkiye'nin muhtelif yerlerinde maalesef çocuk kaçırılması olayları meydana geldi. Bu olaylar hepimizi üzüyor. İnşallah bu olay da böyle bir acı yaşamayız. İnşallah Ufuk'a sağ salim kavuşuruz."

- Mahalle çocuklarından Ufuk için dua

Öte yandan, çocuğun kaybolduğu Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki Kur'an kursu öğrencileri de Ufuk'un bulunması için her gün dua ediyor.

Kurs öğrencilerinden 12 yaşındaki İlhan Köse, Tatar'ın sağ salim bulunması için her gün arkadaşlarıyla dua ettiklerini söyledi.

Olaydan etkilendiklerini belirten Köse, tüm Türkiye'den Ufuk'un bulunması için dua beklediklerini ifade etti.

10 yaşındaki Emirhan Köse de Ufuk'un kaybolduğu günden beri dua ettiklerini, bulunamamasına üzüldüklerini anlattı.

Amanos eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden Ufuk Tatar (6), zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan yakını, döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı.

Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Erdal Ata Hatay Valisi kaybolan çocuk

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