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Hatay'da "Komşudaki Kardeşim" sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 01:57 | Son Güncelleme

Yayladağı'ndaki öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan tiyatro grubu, ilçeye sığınan Suriyelilere gösterilen misafirperverliği tiyatro ile anlattı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin oluşturduğu tiyatro grubu, ilçelerine sığınan Suriyelilere ilgili gösterilen misafirperverliği "Komşudaki Kardeşim" adlı tiyatro oyunu ile anlattı.

Yayladağı Kaymakamlığı ve Yayladağı-Türkmendağı Kardeşlik Derneğince düzenlenen oyun, Antakya Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Yönetmenliğini Adem Gündoğdu'nun yaptığı, Yavuz Selim İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin sahne aldığı oyunda, Suriye'deki iç savaş süresince halkın Türkiye'ye gelişi ve Yayladağı halkının onları sahiplenmesi anlatıldı.

Bazı izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, ilçelerinin savaştan kaçan Suriyelilere ilk ev sahipliği yapan yer olduğunu kaydetti.

İlçede Suriyelilerle yerel halkın huzur içerisinde yaşadığını belirten Yüce, "Yüce milletimizin mazlumların elinden tutuşunu, onlara kucak açarak yanlarında oluşunu, yürekleriyle gösterdikleri misafirperverlik ve kardeşliği halkın gözünden tiyatro ile anlatmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda ilçeye sığınan Suriyelilerle ilgili fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Programa, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Suriyeli çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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hatay misafirperverlik Suriyeliler tiyatro

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