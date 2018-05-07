Hatay'da Antakya-Defne ilçeleri arasında çalışan minibüs şoförleri, güzergahlarının değiştirilmesine "kontak kapatma" eylemiyle tepki gösterdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesince alınan kararla güzergahları değiştirilen Antakya-Defne arası yolcu taşımacılığı yapan 3 kooperatifin şoförleri, Antakya Minibüs Garajı'nda toplandı.

Burada araçlarını garaj araç girişine park eden şoförler, "kontak kapatma" eylemi yaptı.

Emniyet güçleri ve garajı kullanan diğer sürücülerin araya girmesiyle girişi açan şoförler, araçlarını garaj içerisine çekerek yolcu taşımama kararı aldı.

Garaj içerisinde toplanan ve alınan kararı alkışlarla protesto eden şoförler, seslerini duyurana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Grup adına basın açıklaması yapan Harbiye Kooperatifi Başkanı Sedat Tatlı, Hatay Büyükşehir Belediyesinin esnafları iflasa götürecek kararlar aldığını söyledi.

Belediyenin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen kendi aldığı kararla devam ettiğini belirten Tatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye bizlerden araçları değiştirmemizi istedi. Araçlarını sıfırlayan esnaf 170-180 bin lira borç altına girdi. Ardından bu insanları yolcunun hiç bulunmadığı bir yola sürgün edercesine göndermiş bulunmakta. Belediyenin taşımacılık yapan araçlarıyla ilgili mahkemenin durdurma kararı olmasına rağmen taşımacılık yapmaya devam etmekte. Bunun üzerine bizlere yaptırımlarını arttırmakta. Araçlarımıza zabıtalar günde 50 bin lira ceza kesiyor ve belediyeden konuyla ilgili hiçbir muhattap bulamıyoruz."

Araçlarını yine belediyenin kararıyla yenilediklerini savunan Tatlı, buna rağmen belediyenin bu araçların çalışmasına müsaade etmediğini ve güzergahlarını değiştirdiklerini kaydetti.

Tatlı, eylemlerini sürdüreceklerini ifade ederek, yapılanlara sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

