Hatay'da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde mezarlıkta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Çamaltı Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir erkeğe ait ceset buldu.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Zülküf El Itri'ye (24) ait olduğunu belirledi. Itri'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

