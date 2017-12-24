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Hatay’da Noel kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 21:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'da Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini Ruhani Lider Jan Delüller ile Rahip Dimitri Doğum birlikte yönetti. Ayin için kiliseye gelen vatandaşlar, mum yakıp, dilekler dileyerek dünya barışı için dualar etti.

ABD ADANA KONSOLOSU AYİNE KATILDI

Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayine bu yıl ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht de katıldı. Kilise bahçesinde yapılan kokteyl, bu yıl yağmur nedeniyle gerçekleştirilemezken, ayin sonunda kiliseden çıkan Hristiyan vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Payas Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler dağıtıldı.

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