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Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:18 | Son Güncelleme

Erzin ilçesindeki yangında 4 dönüm alan zarar gördü

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Başlamış köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 5 arazöz ve 1 dozer ile yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 4 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay orman yangını

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