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Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kale Mahallesi Amanos Dağları'ndan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, arazöz ve su tanklarıyla alevlere müdahale etti.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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