Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde çıkan orman yangınında 7 hektarlık alan zarar gördü.
Samandağ ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi ve Yayladağı ilçesi Pulluyazı Mahallesi'ndeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyüdü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şubesi Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, iki noktada çıkan yangına ekiplerin en kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.
Yangınların, avcıların veya çobanların yaktığı ateşten çıktığı ihtimali üzerinde durduklarını belirten Ketmen, "Ballıöz Mahallesi'ndeki yangın bir helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı, bir dozer ve Pulluyazı mevkisindeki orman yangını 4 arazöz, 2 su tankı ve yer ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ballıöz'de 3, Pulluyazı'da da 4 hektar ormanlık alanımız zarar gördü." diye konuştu.
Ketmen, Suriye'nin Cinderes kırsalında çıkan küçük çaplı orman yangınına da bir arazöz ve bir su tankıyla müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.
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