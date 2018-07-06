Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
Ceylanlı mevkisinde çıkan orman yangınına, Hassa ve Kırıkhan ilçesinden 2 tim, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının anız ateşinden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.
Ekiplerin çok kısa sürede kontrol altına almasıyla yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına geçildiğini anlatan Ketmen, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmasını istedi.
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