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Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 6 hektar alan zarar gördü

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 hektar zeytinlik alan ile 1 hektar ormanlık alan kül oldu.

Soğutma çalışmaları 10 arazöz, 4 su tankeri ile yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay orman yangını Suriye Yayladağı

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