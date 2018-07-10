Hatay'da orman yangını

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 hektar zeytinlik alan ile 1 hektar ormanlık alan kül oldu.
Soğutma çalışmaları 10 arazöz, 4 su tankeri ile yapıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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