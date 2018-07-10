Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesinin Kozaklı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 arazöz, 2 su tankı ve ilk müdahale aracı ile müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 5 dekar ormanlık alanın tahrip olduğu öğrenildi.

