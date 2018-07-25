Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Işıklı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere bir uçak, 4 helikopter, 30 arazöz, 10 su tankı ve 3 dozerle müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin bahçe temizliğinden kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.
Bölgede etkili olan rüzgarın işleri zorlaştırdığını belirten Ketmen, ekiplerin yangını kontrol altına almak için büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.
Ketmen, bölgedeki yerleşim yerlerinin yangından zarar görmemesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.
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