Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangınında 18 dönüm alan zarar gördü.
Kırıkhan Orman İşletme Şefi Mehmet Karakaya, yaptığı açıklamada, Amanos Dağları'nın ilçe merkezi tarafındaki yamacında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.
Yangının 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı, 2 itfaiye aracı ile 20 işçinin katılımı ve 20 vatandaşın da desteğiyle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındığını aktaran Karakaya, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Mehmet Karakaya, yangında 18 dönüm alanının zarar gördüğünü kaydetti.
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