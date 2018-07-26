HABER

Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

Habib-i Neccar Dağı'nda başlayan yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'nın ormanlık alanında çıkan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü.

Antakya ilçesindeki dağın eteklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve 1 uçak ile 2 tim sevk edildi.

Havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağızEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız
Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Habibi Neccar Dağı hatay orman yangını

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

Defineciler suçüstü yakalandı!

Defineciler suçüstü yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.