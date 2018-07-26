Hatay'da orman yangını

Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'nın ormanlık alanında çıkan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü.

Antakya ilçesindeki dağın eteklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve 1 uçak ile 2 tim sevk edildi.

Havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

