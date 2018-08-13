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Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:17 | Son Güncelleme

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kisecik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının 5 arazöz, 2 helikopter ve 3 tim ile yürütüldüğünü, kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Yangının bahçe temizliğinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay orman yangını

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