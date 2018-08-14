HABER

Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Hassa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Amanos Dağları eteklerinde yer alan Yoluklar mevkisinde kaçak avcıların kamp ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer, 30 orman işçisi, 3 tim, 3 teknik eleman ve 1 yer ekibiyle müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan özverili olarak çalıştığını belirtti.

Yangının kaçak avcı kamp ateşinden kaynaklandığı tahmin ettiklerini anlatan Ketmen, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini kaydetti.

Ketmen, yangında şu ana kadar 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildiEdirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi
Selendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandıSelendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hassa hatay orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Diğer Haberler
Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.