Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Amanos Dağları eteklerinde yer alan Yoluklar mevkisinde kaçak avcıların kamp ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer, 30 orman işçisi, 3 tim, 3 teknik eleman ve 1 yer ekibiyle müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan özverili olarak çalıştığını belirtti.
Yangının kaçak avcı kamp ateşinden kaynaklandığı tahmin ettiklerini anlatan Ketmen, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini kaydetti.
Ketmen, yangında şu ana kadar 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.
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