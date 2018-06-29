Hatay'da otel yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir otelde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Pirinçlik Mahallesi Arsuz yolu 12. kilometrede bulunan bir otelin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, otelin üst kısmında hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

