Hatay'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin yol kenarında bekleyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Güven yönetimindeki 06 BY 7579 plakalı otomobil, Sapanözü Mahallesi mevkisinde yol kenarında arızalanan motosikleti tamir etmeye çalışan 3 kişiye ardından ardından park halindeki iki traktöre çarptı.

Kazada Hasan Danışman olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Güven, Mustafa Kuşçu ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

