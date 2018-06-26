Hatay'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 31 AS 262 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun karayoluda yolun karşısına geçmeye çalışan Ökkeş Veriralmaz'a (47) çarptıktan sonra yaklaşık 300 metre ileride karşı şeride geçerek devrildi.
Veriralmaz olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı.
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