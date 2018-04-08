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Hatay'da Paskalya Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 06:39 | Son Güncelleme

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Paskalya Bayramı nedeniyle ayin yapıldı

Hatay'da Paskalya Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde ayine gelen Hristiyan vatandaşlar mum yakarak dualar etti.

Antakya Patrikhanesine bağlı Selefkiya Episkoposu Patrik Vekili Efram Maluli, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler seslendirildi.

Kilise bahçesinde süren ayinde, konfeti gösterisi gerçekleştirildi ve ayine katılanlar birbiriyle bayramlaştı.

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Ayin hatay paskalya bayramı

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