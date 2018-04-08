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Hatay'da Paskalya Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 08:55 | Son Güncelleme

Maria Ana Rum Ortodoks ve Aya Yorgi Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Paskalya Bayramı dolayısıyla Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi ve Aya Yorgi Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz ve Aya Yorgi Ortodoks Kilisesi Papazı Cebrail Kuşoğlu tarafından yönetilen ayinlerin bir bölümü kilise içerisinde bir bölümü de bahçede gerçekleştirildi.

Ayine katılanlar mumlar yaktı ve dua etti.

Ayine katılanlardan Maria Şahbaz, Paskalya Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını belirtti.

Tokaçlı Mahalle Muhtarı İbrahim Çilingir de bayramı, kiliselerine yurt içi ve dışından gelen çok sayıda vatandaşla birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Çilingir, Paskalya Bayramı'nın barış ve huzur içinde geçmesini diledi.

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Ayin paskalya bayramı

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