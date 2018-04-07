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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 23:36 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde Paskalya Bayramı nedeniyle Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Paskalya Bayramı nedeniyle Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.

İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde kutlanan Paskalya Bayramı, Hatay ve farklı illerden gelen Hristiyan vatandaşların katılımıyla başladı.

Papaz Dimitri Yıldırım, konuşmasında kardeşlik ve barış mesajı verdi.

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde, dualar edilip mumlar yakıldı. Bayram nedeniyle yumurtalar tokuşturuldu.

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Ayin hatay iskenderun Ortodoks Kilisesi Paskalya

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