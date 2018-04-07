Hatay'da Paskalya Bayramı kutlamaları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Paskalya Bayramı nedeniyle Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.
İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde kutlanan Paskalya Bayramı, Hatay ve farklı illerden gelen Hristiyan vatandaşların katılımıyla başladı.
Papaz Dimitri Yıldırım, konuşmasında kardeşlik ve barış mesajı verdi.
Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde, dualar edilip mumlar yakıldı. Bayram nedeniyle yumurtalar tokuşturuldu.
Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
El Bab'da büyük patlama
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum